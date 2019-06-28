بوتين يعلن أن ما تم تحقيقه في سورية فاق التوقعات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا حققت في سورية أكثر مما توقعه هو .



وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، سئل بوتين عن العائد الذي حققته روسيا جراء المخاطر التي تتحملها في سورية فأجاب أنه أمر جيد وإيجابي وتحقق أكثر مما كان يتوقع.



وأكد أنه تم القضاء على عدد كبير من المقاتلين الذين خططوا للعودة إلى روسيا متحدثا عن عدة آلاف من الأشخاص المخططين للعودة إلى روسيا أو إلى البلدان المجاورة، والتي مع بعضها لا تملك نظام تأشيرة مشيرا إلى خطورة الأمرين.



وذكر بوتين أنه تحقق مع ذلك استقرار الوضع في منطقة قريبة جغرافيا من روسيا وهذا مهم للغاية، مضيفا ,وأن هذا يؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا نفسها داخل البلاد.



وكالات