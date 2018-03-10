بوتين يطالب الغرب بإجراء تحقيق نزيه بشأن عدوان التحالف على الموصل والرقة

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه بشأن هجمات ما يسمى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي طالت المدنيين في كل من مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية.





وقال بوتين في مقابلة مع قناة “ان بي سي” الأمريكية أمس “انظروا إلى مدينة الموصل دمروا كل شيء.. كذلك الأمر في مدينة الرقة وحتى الآن ما زالت جثث المدنيين تحت الأنقاض ولم تدفن.. أنتم لا ترغبون في أن تتذكروا ذلك”.





وكان التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي أقر مؤخراً بقتله أكثر من 841 مدنيا في غارات نفذها طيرانه في سورية والعراق منذ عام 2014 فيما يؤكد مراقبون أن هذه الأرقام تجافي الحقيقة حيث وثقت جماعة “إير وورز” للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخراً مقتل 5961 مدنيا على الأقل في ضربات جوية للتحالف.





من جهة أخرى أكد بوتين أن بلاده لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية وهي لا تتدخل في شؤون الآخرين انطلاقاً من مبادئها نافيا أي علاقة لموسكو بالانتخابات الأمريكية.





وأشار بوتين إلى أنه في حال قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو روسيا فإن السلطات الروسية لا علاقة لها بهذا.





ورداً على سؤال للصحفية الأمريكية ميغان كيلي قال بوتين.. “لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه.. لا شيء من هذا القبيل”.



