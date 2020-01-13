بوتين يدعو الأسد لدعوة ترامب الى دمشق والأخير يوافق !
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بوتين يدعو الأسد لدعوة ترامب الى دمشق والأخير يوافق !

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، على رئيسها، بشار الأسد، أن يدعو إلى دمشق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ونشرت قناة "روسيا-1"أمس الأحد، مقتطفات من حديث بين بوتين والأسد خلال زيارتهما إلى الكنيسة المريمية الأرثوذوكسية في العاصمة السورية، حيث تحدثا عن بولس الرسول، الذي يعتبر أنه اعتنق المسيحية عند بوابة دمشق.

وتقول رواية العهد الجديد إن بولس أصيب بالعمى وهو في الطريق إلى دمشق بسبب "نور من السماء"، وعندئذ ظهر له المسيح، ووجهه بالذهاب عبر مسار قويم إلى بيت أسقف لكي يعود إليه البصر.

وخلال بحثهما، قال الأسد ممازحا: "إذا رأى ترامب هذا المكان سيكون كل شيء معه أيضا على ما يرام".
من جانبه، اعتبر بوتين أن ترامب "سيقوّم سلوكه" حال فعل ذلك، متوجها إلى الأسد بمقترح: "ادعوه، هو سيأتي".

ورد الأسد على هذا المقترح بالإعراب عن استعداده لدعوة ترامب إلى دمشق، ليقول بوتين: "سأنقل إليه هذا الكلام".
ووصل الرئيس الروسي إلى سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، وزار مقر قيادة القوات الروسية حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السوري، كما قام بجولة معه إلى الكنيسة المريمية والجامع الأموي في دمشق.