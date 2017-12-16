بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية.





ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف قوله للصحفيين “نوقش خلال الاجتماع الوضع في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك في سياق الحديث الذي جرى بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس”.





وكان الكرملين اعلن في وقت سابق اليوم أن بوتين وترامب اتفقا خلال محادثة هاتفية الليلة الماضية على تبادل المعلومات والمبادرات لتسوية النزاع فى شبه الجزيرة الكورية.





وأشار بيسكوف إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أطلع خلال الاجتماع أعضاء المجلس على سير إعادة القوات الروسية من سورية.





وأصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاثنين الماضي أوامره لوزير دفاعه ورئيس هيئة الاركان العامة للبدء بإعادة جزء من القوات الروسية الموجودة في سورية والمشاركة في الحرب على الإرهاب.





كما جرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي تبادل الآراء حول المسائل الآنية في جدول الأعمال الداخلي الروسي.



