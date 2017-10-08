بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي “التطور الإيجابي” للوضع في سوريا
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت 7/10 ، اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، تم خلاله بحث “التطور الإيجابي” للوضع في سوريا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: “إن المشاركين في الاجتماع قاموا بتبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا، بالتركيز على التطور الإيجابي هناك، عقب العمليات الفعالة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دعماً لهجوم الجيش السوري”.
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع أيضاً إلى “بحث الإعداد لقمتي رابطة الدول المستقلة والمجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية المقرر تنظيمهما الأسبوع المقبل”، بالإضافة إلى “عدد من جوانب الأجندة الاقتصادية الاجتماعية الداخلية في روسيا”.
وأشار بيسكوف إلى أن “الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي هنئوا الرئيس بحرارة” بمناسبة ذكرى ميلاده الـ65.
المصدر: وكالات روسية
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