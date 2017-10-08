بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي “التطور الإيجابي” للوضع في سوريا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت 7/10 ، اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، تم خلاله بحث “التطور الإيجابي” للوضع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: “إن المشاركين في الاجتماع قاموا بتبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا، بالتركيز على التطور الإيجابي هناك، عقب العمليات الفعالة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دعماً لهجوم الجيش السوري”.