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بوتين يؤكد ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجوب مغادرة جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية.


وقال بوتين خلال حديث لقناة ار تي : على كل من هم موجودون على أراضي أي دولة وفي سورية تحديدا بشكل غير شرعي مغادرتها، هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، يجب تحرير أراضي سورية من الوجود العسكري الأجنبي وتجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل.


وتشارك القوات الجوية الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.