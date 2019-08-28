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بوتين يؤكد ضرورة القضاء على بؤر الإرهاب في إدلب

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة القضاء على بؤر الإرهاب في إدلب وغيرها من المناطق في سورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو اليوم إن الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب يثير قلقنا حيث تواصل المجموعات الإرهابية فيها هجماتها على مواقع الجيش السوري والقوات الروسية في سورية.

وتنتشر في إدلب مجموعات إرهابية تنتمي بمعظمها إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي دخل الآلاف منها عبر الحدود مع تركيا بتسهيل ودعم من نظام أردوغان وتعتدي على المدنيين ومواقع الجيش العربي السوري وقاعدة حميميم.

وأكد بوتين أن منطقة خفض التصعيد في إدلب ينبغي ألا تكون ملاذاً للإرهابيين ويجب اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لإزالة بؤر الإرهاب في إدلب وغيرها من المناطق في سورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامتها.