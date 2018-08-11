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بوتين يؤكد ضرورة إسهام المجتمع الدولي في عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إسهام المجتمع الدولي في عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم.

وأوضح الكرملين في بيان له أن بوتين شدد خلال الاتصال على أهمية مواصلة المجتمع الدولي الإسهام في عودة المهجرين السوريين الى مناطقهم وإعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية في سورية.


وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا أيضا خلال الاتصال عددا من القضايا الملحة الأخرى الخاصة بالعلاقات الثنائية والأجندة الدولية.


وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الأحد الماضي على إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.

 


المصدر: سانا

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