بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الوضع في سورية وآفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الوضع في سورية وآفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية”.