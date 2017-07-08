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بوتين: وزير الخارجية الأمريكي ليس مواطناً سورياً كي يتحدث عن مستقبل سورية ورئيسها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق أمس على منطقة خفض التوتر جنوب سورية هو نتيجة جيدة ومهمة للعمل مع الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ “ناقشنا الأزمة في سورية خلال لقاءاتنا في هامبورغ واعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر براغماتية بشأن الأزمة في سورية”.

وأشار بوتين إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ليس مواطناً سورياً كي يتحدث عن مستقبل سورية ورئيسها وهذا يحدده الشعب السوري فقط.

 

وكالات

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