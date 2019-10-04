بوتين وتوكاييف يبحثان التحضيرات لاجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف التحضيرات للجولة القادمة من المحادثات بصيغة أستانا حول الازمة في سورية.



وقال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي في تصريح من العاصمة نورسلطان: إن توكاييف وبوتين أكدا خلال لقائهما على هامش منتدى فالداي للحوار الدولي في سوتشي أهمية تواصل عملية أستانا حيث من المقرر إجراء جولة جديدة من هذه المحادثات في تشرين الأول الجاري ولكن لم يتحدد موعد نهائي بعد.



وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” أعلنت في البيان الختامي للجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا التي جرت في الأول والثاني من آب الماضي في نورسلطان أن الجولة المقبلة من المحادثات ستكون خلال الشهر الجاري.



وقال تلاوبردي يوم الثلاثاء الماضي إن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من المحادثات بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نورسلطان هذا الشهر بينما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي أن جولة المحادثات ستعقد “قريبا”.



وبدأت اجتماعات أستانا منذ مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.