الرئيس الأسد: انتصارات الجيش العربي السوري تسهم في إيجاد حل سلمي يعيد الاستقرار إلى سورية
الجيش يصدّ هجوماً «تركيّاً» جنوب شرق إدلب
نشرة المساء
ضبط شبكة من المعاشات والمصارف تسرق من رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء
سورية تنفي نفيا قاطعا أي استهداف للمشافي والمدنيين في إدلب
لافروف وظريف: روسيا وإيران تحضران لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
الجيش يستعيد عدة بلدات في أرياف حلب وحماة وإدلب
«قسد» أطلقت سراح 400 داعشي بينهم عشرات القياديين!
الجيش يعيد فتح معبر ببيلا- سيدي مقداد أمام المدنيين والبضائع
الجيش السوري يسيطر على آخر دفاعات "النصرة" بمحيط مطار أبو الضهور
زواج «أستانا» و«سوتشي» في إدلب
التركستان يفككون سكّة حلب..وأحرار الشام تسرق النصرة في إدلب
لبنان يضع شروطاً جديدة لدخول السوريين
الدفاع الروسية: الطائرات المسيرة التي اعتدت على مطار حميميم انطلقت من جنوب غرب إدلب
داعش ترفض طلب «قسد» تسليمها «غرانيج» شرق الفرات

بوتين: نعلم من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة على القواعد الروسية في طرطوس

 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم بطائرات مسيرة على القاعدتين الروسيتين في طرطوس تم التحضير له بشكل جيد وتنفيذه باستخدام تكنولوجيا متطورة.

وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين أكد بوتين إن “روسيا تعرف من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة وكم دفعوا ولمن لتنفيذ هذا الاستفزاز”.

وتابع الرئيس الروسي: “نحن نعلم أين ومتى جرى تسليم هذه الطائرات المسيرة وكم بلغ عددها إذ تم تمويهها على شكل طائرات يدوية الصنع لكن في الحقيقة هي ذات تكنولوجيا متطورة وهذا يتعلق بمنظومة رادارات عبر الأقمار الصناعية وإلقاء القذائف حيث تتم هذه العملية بشكل تكنولوجي عال وتم بناء خط تلك الطائرات بحيث تعود بعد تنفيذ الضربات بشكل سري تماما”.

واعتبر بوتين أن لا صلة أبدا لتركيا في الهجوم، موضحا أن مثل هذه العمليات الاستفزازية تهدف إلى تقويض الاتفاقات، التي تم التوصل إليها سابقا، ولتدمير العلاقات مع تركيا”.

المصدر : وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.