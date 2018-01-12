بوتين: نعلم من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة على القواعد الروسية في طرطوس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم بطائرات مسيرة على القاعدتين الروسيتين في طرطوس تم التحضير له بشكل جيد وتنفيذه باستخدام تكنولوجيا متطورة.

وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين أكد بوتين إن “روسيا تعرف من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة وكم دفعوا ولمن لتنفيذ هذا الاستفزاز”.

وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين أكد بوتين إن “روسيا تعرف من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة وكم دفعوا ولمن لتنفيذ هذا الاستفزاز”.

وتابع الرئيس الروسي: “نحن نعلم أين ومتى جرى تسليم هذه الطائرات المسيرة وكم بلغ عددها إذ تم تمويهها على شكل طائرات يدوية الصنع لكن في الحقيقة هي ذات تكنولوجيا متطورة وهذا يتعلق بمنظومة رادارات عبر الأقمار الصناعية وإلقاء القذائف حيث تتم هذه العملية بشكل تكنولوجي عال وتم بناء خط تلك الطائرات بحيث تعود بعد تنفيذ الضربات بشكل سري تماما”.

وتابع الرئيس الروسي: “نحن نعلم أين ومتى جرى تسليم هذه الطائرات المسيرة وكم بلغ عددها إذ تم تمويهها على شكل طائرات يدوية الصنع لكن في الحقيقة هي ذات تكنولوجيا متطورة وهذا يتعلق بمنظومة رادارات عبر الأقمار الصناعية وإلقاء القذائف حيث تتم هذه العملية بشكل تكنولوجي عال وتم بناء خط تلك الطائرات بحيث تعود بعد تنفيذ الضربات بشكل سري تماما”.