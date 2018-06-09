بوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود نتائج ملموسة للتعاون بين روسيا وإيران فيما يخص تسوية الأزمة في سورية.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين: “إننا نتعاون بنجاح في حل الأزمة في سورية.. ولدينا هنا ما نتحدث عنه لأن هناك نتائج ملموسة”.

وأضاف بوتين: “أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون”.

بدوره قال روحاني خلال اللقاء: “فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من هذه الاتفاقية فإن الأمر يتطلب حوارا أكثر جدية وأكثر أهمية بين بلدينا” مشيرا إلى أن روسيا لعبت دورا مهما وبناء في وضع وتنفيذ الاتفاقية النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول التى تضم إضافة للولايات المتحدة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا الى جانب المانيا فى عام 2015 واعادة العمل بالعقوبات الامريكية عليها ما اثار ادانات دولية واسعة.

وأشار روحاني إلى أن نتائج التفاعل مع روسيا بشأن ضمان الأمن في المنطقة أصبحت ملموسة للغاية وقال: “أما بالنسبة لتفاعلنا في قضايا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة فكل يوم تصبح النتائج أكثر قوة”.

وأكد روحاني أن “التعاون بين طهران وموسكو في ميدان المعركة ضد الإرهاب ومختلف الجماعات المتطرفة أثبت أنه ناجح لغاية كبيرة”.