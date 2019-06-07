بوتين: محاولات الولايات المتحدة فرض سيطرتها على العالم ستؤدي إلى صراعات وحروب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدولار تحول إلى وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها.



وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن محاولات الولايات المتحدة فرض سيطرتها على العالم ستؤدي إلى صراعات وحروب.



وخلال جلسة منتدى الطاقة الروسي الصيني الذي يعقد ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أعلن بوتين أن روسيا مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسية وتثمن عالياً رغبة رجال الأعمال الصينيين في العمل المشترك.



وأكد بوتين أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون في مجال الطاقة مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز مستهلكي الطاقة.



وأوضح بوتين أن بلاده تعتبر أحد الموردين الرئيسيين لموارد الطاقة إلى الصين حيث تم توريد 67 مليون طن في العام الماضي كما تم بناء 4 مفاعلات في المحطة النووية في الصين بمشاركة روسيا.



وأشار بوتين إلى تعاون روسيا مع الصين في مجال الطاقة النووية السلمية معربا عن استعداد بلاده لتعميق هذا التعاون وتطويره.



من جهته أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالعلاقات بين البلدين وقال إن روسيا والصين شريكان في مجال الطاقة بما يسهم في ازدهار البلدين وتطورهما.



وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية تعزيز الدعم المالي لمشاريع الطاقة إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال المالي بين روسيا والصين ما سيعطي زخما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.



يتبع..