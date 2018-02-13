بوتين لنتنياهو: لن نسمح لكم بإحباط الإنجاز الإستراتيجي في سورية

أقر كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن روسيا باتت اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط، وليست أميركا، وأن موسكو أوصلت رسالة إلى «إسرائيل» بأنها لن تسمح لتل أبيب بأن تُحبط الإنجاز الإستراتيجي الروسي في سورية.





وقال نائب رئيس وزراء إسرائيل للشؤون الدبلوماسية، مايكل أورن، بحسب ما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن «الجانب الأميركي في المعادلة الراهنة، هو طرف يوفر لنا الدعم، لكن الولايات المتحدة الآن لا تملك تقريباً أي نفوذ في سورية، وهي خارج اللعبة، كونها لم تضع أي أرصدة فيها».





ووفقاً لهذا السياسي الإسرائيلي، فإن روسيا هي القادرة على وقف المواجهة التي نشأت عند الحدود. وقال مشدداً: «والتوقعات تشير إلى أن روسيا ستوقف المواجهة، لأنني لست متأكداً من أي شخص مهتم الآن باندلاع حرب».





كما أشار أورين إلى أن «إسرائيل» تعتقد أن لدى روسيا «فرصا للضغط بقوة على سورية وإيران وحشرهما في الزاوية». وأضاف: «نحن نفترض أن لديها مثل هذه الفرص، وسنرى».





ويوماً بعد يوم، تنكشف الأمور التي دارت وراء الكواليس يوم السبت التاريخي، بعد إسقاط المُقاتلة الإسرائيلية، فقد نقلت جريدة «رأي اليوم» الإلكترونية، عن صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية: أن مصادر سياسية وأمنية وصفتها بالمُطلعة جداً في تل أبيب، بينت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الذي أطلق صفارة انتهاء الـ»مُباراة» بين الأطراف المتنازعة، التي أعلنت موافقتها على قراره، بما في ذلك، «إسرائيل».









وقال مُحلل الشؤون العسكرية في «هآريتس»، عاموس هارئيل، إن هذه الصورة، صورة الوضع، ناتجة عن تحليل سلسلة الأحداث التي وقعت يوم السبت. ولفت، إلى أن كبار قادة كيان الاحتلال واصلوا التمسك بمبدأ التصعيد ومُواصلة تنفيذ الهجمات في العمق السوري، ولكن النقاش في القضية، تم حسمه لصالح التهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، بعد اتصال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وتابع: إن الهدوء الإسرائيلي بعد المحادثة الهاتفية يؤكد مرةً أخرى أن صاحب القرار في كل ما يتعلق بسورية هو الرئيس الروسي، وليس فقط في سورية، إنما في منطقة الشرق الأوسط برمتها.





علاوةً على ذلك، لفتت المصادر المطلعة، إلى أن روسيا استثمرت كثيراً في سورية، ولن تسمح لإسرائيل بأي شكل من الأشكال أن تُحبط هذا الإنجاز الإستراتيجي.

وشدد المُحلل على أن هذه الرسائل قام بوتين بتوجيهها لنتنياهو خلال المكالمة الهاتفية بينهما، ولكنه استدرك قائلاً: إن هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل لا توجد أوراق للضغط والتأثير، ومنها، إدخال سورية إلى حالة من الفوضى، ولكن نتنياهو ليس معنياً بمُواجهة مع روسيا، إذ تكفيه المُواجهة المُباشرة التي انطلقت إلى العلن السبت.



