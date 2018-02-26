بوتين لماكرون وميركل: وقف الأعمال القتالية في سورية لا يشمل التنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ومع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن قرار وقف الأعمال القتالية فى سورية لا يشمل التنظيمات الإرهابية.





وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس بإجماع أعضائه القرار 2401 الذي يدعو الى وقف الأعمال القتالية فى سورية لمدة ثلاثين يوما على الأقل ولا يسرى القرار على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الاخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الارهابية كما حددها مجلس الأمن.





وأشار الكرملين في بيان له اليوم إلى أن مباحثات الرئيس بوتين مع ماكرون وميركل تركزت على الأوضاع في سورية وسبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.





ولفت البيان إلى أن المباحثات شددت على مواصلة الجهود لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 مبينا ان الرئيس بوتين أكد أن القرار “لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية”.



