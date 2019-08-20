بوتين لماكرون: ندعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما أمس في العاصمة الفرنسية باريس، أن روسيا تدعم جهود الجيش السوري الذي يقوم بعمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب.



بوتين و خلال القمة قال : "كانت هناك محاولات لمهاجمة قاعدتنا الجوية في حميميم من منطقة إدلب. لذلك، نحن ندعم جهود الجيش السوري في العمليات التي ينفذها من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية".



مضيفاً فيما يتعلق باتفاق سوتشي : "قبل التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة في سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب، في ذلك الوقت كان 50% من الأراضي تحت سيطرة الإرهابيين، الآن 90%، ونحن نشهد هجمات جوية مستمرة من هناك".



من جهته أعرب ماكرون عن رغبته بإيقاف العمليات العسكرية في إدلب، وأكد الرئيس بوتين على أن روسيا ترصد تحركات العناصر الإرهابية ومحاولتها الانتقال من إدلب إلى مناطق أخرى في العالم، "وهذا أمر خطير للغاية".