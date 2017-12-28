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بوتين للعسكريين الروسيين: أنجزتم مهامكم وتم القضاء على آلاف الإرهابيين في سورية

 

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم جنوداً وضباطاً روسيين تميزوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سورية جوائز وأوسمة خلال حفل أقيم في الكرملين.

وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين الروسيين.. “نفذتم المهام الموكلة إليكم بنجاح في سورية.. وأسهمت القوات الروسية في مكافحة الإرهاب الذي هدد الحضارة وعمل على محو المدارس والجامعات والكنائس والجوامع عن وجه الأرض”.

وأضاف بوتين.. “نحن سعداء بعودة الجنود إلى ديارهم وهم مزودون بخبرة قتالية كبيرة” مشيراً إلى أن المواطنين السوريين يتذكرون بفخر واعتزاز تلك الشجاعة التي أظهرها الجنود الروسيون وتنفيذهم للمهمات القتالية بنجاح ضد التنظيمات الإرهابية في سورية.

ولفت بوتين إلى أن الطيارين الروسيين قاموا بآلاف الطلعات الجوية في سورية ودمروا مراكز كثيرة للإرهابيين ما ساهم بدعم الجيش السوري في تحرير مناطق واسعة في البلاد من الإرهاب مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب حافظ على وحدة الأراضي السورية وأعطى الإمكانية لبدء التسوية السياسية مع بدء عودة الحياة الطبيعية وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وشدد بوتين على أن العسكريين الروسيين حافظوا على تقاليد الشجاعة والكرامة الروسية وعملوا في سبيل مصالح روسيا ومن أجلها وحموا سائر الشعب الروسي من الإرهاب الذي كان يهدده معربا عن تعازيه لأسر الشهداء الذين ارتقوا في المعركة ضد الإرهاب ومؤكداً الوقوف دائما إلى جانبهم.

يشار إلى أن بوتين كان أصدر أوامره لوزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان العامة للبدء بسحب جزء من القوات الروسية الموجودة في سورية لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ في ضوء الانتصارات الحاسمة التي حققها الجيش السوري والقوات الروسية على صعيد الحرب على الإرهاب وفي مقدمتها دحر تنظيم “داعش” الإرهابي من كل الأراضي السورية.

وأكد بوتين أن بلاده ستواصل تطوير القوات المسلحة وتعزيز الاسطول والجيش للحفاظ على سلامة وامن روسيا وتبعا لذلك الحفاظ على السلام والأمن في العالم.

من جانب آخر أعلن الرئيس الروسي أن الانفجار الذي وقع أمس داخل مركز تجاري في بطرسبورغ هو عمل إرهابي وقال.. “أصدرت أوامر لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالتعامل فقط في إطار القانون أثناء القبض على العصابات لكن في حال كان هناك تهديد لحياة أو صحة عملائنا وضباطنا يجب التعامل بحزم ولا داعي للقبض عليهم بل تصفيتهم في ذات المكان”.

يشار إلى أن انفجارا وقع داخل مركز تجاري شمال مدينة سان بطرسبورغ الروسية مساء أمس باستخدام عبوة ناسفة أدى إلى إصابة 13 شخصا.

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