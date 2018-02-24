الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد
لافروف: من يرد ضمان الحقوق الإنسانية للمدنيين في الغوطة الشرقية عليه أن يضغط على التنظيمات الإرهابية هناك
تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية
الجعفري يرد على مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى مجلس الأمن بشأن سورية
أهالي عفرين يرحبون بانخراط القوات الشعبية في مواجهة عدوان النظام التركي
صراع أممي على الغوطة.. وأنباء عن وساطة مصرية
ساعة الصفر لمعركة الغوطة تقترب و«النشابية» قد تكون باكورتها
الخارجية الروسية: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز .. ويجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية
معركة الحسم في وادي الفرات
روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»
في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً

بوتين: قواتنا المسلحة إلى جانب الجيش السوري هزمت التنظيمات الإرهابية في سورية

 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية المشاركة في مهمة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية تمكنت بالتعاون مع الجيش العربي السوري من تحقيق النصر على تنظيمات إرهابية خطرة وضخمة والقضاء عليها.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن بوتين وجه الشكر خلال مراسم تقديم أوسمة في الكرملين بمناسبة “عيد حماة الوطن” الذي يصادف اليوم إلى الجنود الروس الذين أبدوا الجرأة والاستعداد لحل أصعب المهام وعملوا بشجاعة إلى جانب الجيش السوري على هزيمة جماعات إرهابية ضخمة مجهزة تجهيزا جيدا في ظل ظروف قتالية حقيقية.

وشدد بوتين على أن روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها ووجه التهنئة إلى المحاربين القدامى والجيش وقدم في قاعة القديس جورج في الكرملين وسام النجمة الذهبية إلى عائلة الرائد الطيار رومان فيليبوف فضلا عن جوائز أخرى.

وقام الرئيس بوتين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في وسط موسكو بحضور رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إضافة الى مشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالحرب العالمية الثانية.

وعمت الاحتفالات الحاميات والتشكيلات والوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ بينما قام ممثلو مجموعة كامتشاتكا العسكرية وإدارات إقليم كامتشاتكا والمدينة بوضع الزهور وأكاليل الورد على الحائط التذكاري في حديقة النصر في فلاديفوستك التي رفعت فيها الأعلام المتلألئة على متن السفن والقطع البحرية الروسية.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.