بوتين في عيد النصر على النازية: روسيا مستعدة للتعاون مع الجميع لمحاربة الإرهاب

إحياء للذكرى الرابعة والسبعين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو اليوم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وجدد بوتين في كلمة له انفتاح روسيا واستعدادها للتعاون مع الجميع لمحاربة النازية والإرهاب والتطرف مشيرا إلى أن دورس الحرب لا تزال “ملحة حتى الآن” للقيام بكل ما يخدم تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الروسية وتطوير أجهزة الدفاع والأمن ومواصلة تعزيز دور الخدمة العسكرية ومكانة حماة الوطن.



وقال بوتين: مع مرور كل سنة نشعر بقوة أخلاقية لهذه المأثرة الخالدة وندرك قيمة هذا النصر العظيم للشعب الروسي الذي وقف بصفوف المقاتلين ودافع عن الوطن تحت شعار كل شيء من أجل النصر وأصبح أساسا متينا للبشرية بأجمعها ومحررا رئيسيا لشعوب أوروبا.



تحتفل روسيا اليوم 9 مايو بالذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية، ويحتل الاستعراض العسكري بالساحة الحمراء قرب الكرملين مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.



وهذا العام يشارك في الاستعراض العسكري أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.



وبين من يحضر الاستعراض الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى محاربين قدامى قاتلوا في معارك الحرب الوطنية العظمى.



وستستمر الفعاليات الاحتفالية بعد الاستعراض العسكرية، حيث سيضع الرئيس بوتين إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندروفسكي بجانب سور الكرملين.



وفي الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو ستنطلق في المدينة مسيرة "الفوج الخالد"، التي سيكون بين المشاركين فيها الرئيس بوتين، وهي مسيرة تنظم منذ عدة سنوات في روسيا وخارجها إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.



وفي الساعة السابعة مساء ستقف روسيا دقيقة صمت تخليدا لذكرى شهداء الحرب.