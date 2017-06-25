بوتين: روسيا مستعدة لتوريد الغاز عبر تركيا إلى جنوب وجنوب شرق أوروبا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان عن قناعته بأن روسيا وتركيا يمكنهما بناء محطة “أكويو” النووية بالموعد المخطط له.

وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي، لإصدار رخصة عمل للمشغل الروسي، “وإذا نحن تحركنا بنفس الوتيرة هذه في المسائل الأخرى، فنحن بالتأكيد سننفذ الخطة، على وجه الخصوص، تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في الموعد المحدد”.

وقد اتصل الرئيس الروسي هاتفيا بنظيره التركي من على متن سفينة “مد الأنابيب”، التي تشارك حاليا في مد أنبوب الغاز لمشروع “التيار التركي” تحت البحر الأسود.

وكان النائب الأول للمدير العام لمؤسسة “روس آتوم” الروسية الحكومية، كيريل كوماروف، قد صرح في يوم الاثنين الماضي، بأن “روس آتوم” تتوجه قريبا لحكومة تركيا للموافقة على صفقة بيع 49 بالمائة من إجمالي الأسهم في مشروع “أكويو نيوكلير” للمستثمرين الأتراك.

وكانت “روس آتوم” الحكومية الروسية، قد وقعت يوم الاثنين الماضي، في إطار منتدى “آتوم إكسبوا — 2017” اتفاقا بشأن الشروط الأساسية لدخول الشركات التركية

ووقعت روسيا وتركيا اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة “أكويو” للطاقة الكهروذرية، بالقرب من مدينة “مرسين” جنوبي تركيا عام 2010. ويعتبر هذا المشروع أول مشروع يحتوي على أربعة مفاعلات من تلك التي تعمل بالماء الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 1200 ميغاواط لكل واحد منها. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

وكانت وزارة البيئة والتخطيط العمراني بتركيا قد وافقت، في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، على تقرير بشأن تقييم تأثير محطة “أكويو” على البيئة المحيطة. وفي نيسان/أبريل عام 2015، تمت مراسيم وضع حجر الأساس للمرافق البحرية للمحطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا بشأن محطة الطاقة النووية “أكويو”، فإن شركة مشروع “أكويو” تمتلك 51 بالمائة من أسهم المشروع، على أن تبقى المحطة في أيدي المستثمرين الروس، فيما يمكن للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المالية والائتمانية المصرفية الدولية أن تمتلك 49 بالمائة من أسهم الشركة فقط.

المصدر: سبوتنيك