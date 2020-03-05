بوتين خلال لقائه مع أردوغان: الوضع في إدلب أصبح متوترا لدرجة أنه يتطلب تدخلنا المباشر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو أن الوضع في إدلب أصبح متوترا لدرجة أنه يتطلب تدخلنا المباشر.



وأكد الرئيس الروسي لأردوغان أن ما حصل في إدلب بشأن العسكريين الأتراك لم يكن معلوما، معتبرا أن العلاقات بين الدولتين الروسية والتركية ثمينة ووطيدة.



كما أشار بوتين أن الوضع في إدلب السورية بحاجة إلى نقاش عن الوضع برمته حتى لا تتكرر الأحداث الأخيرة التي باستطاعتها إفساد العلاقات بين البلدين.



وأعلن الرئيس الروسي أن المباحثات بينهما في بادئ الأمر ستكون ثنائية وبعدها سينضم اليهما الوفدين للتباحث بمجمل الأمور.



ومن جهته أكد أردوغان أن نتائج المباحثات ستساهم في معالجة الوضع في إدلب والمهمة الرئيسية للزيارة هي تنمية العلاقات التركية الروسية.