بوتين: القوات البحرية الروسية قادرة على صد أي معتد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدره القوات البحرية الروسية على صد أي معتد وحماية أمن الدولة.



وقال بوتين اليوم في كلمة ألقاها خلال العرض العسكري المقام في مدينة بطرسبورغ بمناسبة يوم القوات البحرية الروسية إن ” روسيا ستقوم ببناء أسطول فريد من نوعه مصمم لمنظور تاريخي طويل”.



وكان بوتين أشار أمس خلال إشرافه على تدشين لائحة تكريم ذكرى شهداء البحرية الى أن روسيا لا تنسى أبطالها أبدا.



ومن أهم السفن المشاركة في العرض العسكري البحري الفرقاطة “الأميرال كاساتونوف والسفينة “غريمياشي” إضافة إلى السفينتين الصاروخيتين الصغيرتين “ميتيشي” و”سيربوخوف”.



وكما تشارك في العرض السفينة المضادة للغواصات سيفيرومورسك بالإضافة إلى سفن تكتيكية أخرى.



وتحيي روسيا يوم البحرية بعرض عسكري بحري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية يشارك فيه 43 قطعة بحرية عسكرية بالإضافة إلى الغواصات مع احتمال مشاركة الطيران التابع للبحرية الروسية والذي يتميز بتنوعه من طائرات مروحية ومقاتلات ومدمرات.

سبوتنبك