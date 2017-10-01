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بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطور العلاقات الروسية الصينية وصل إلى مستوى عال و”غير مسبوق” من الشراكة والثقة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

وقال بوتين قوله في رسالة تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية “على مدى العقود الماضية حققت الصين نجاحات عظيمة وهي تتحرك باضطراد على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وتلعب دورا مهما في حل المشكلات الملحة على المستويين الإقليمي والعالمي” معربا عن تقديره البالغ لتطور العلاقات بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللقاءات الأخيرة بين الجانبين سيسهم في زيادة توسيع الحوار السياسي الثنائي والتعاون المثمر في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها وتنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية في الشؤون الدولية لمصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وشهدت العلاقات الروسية الصينية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مع توسع مجالات الشراكة وزيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري.

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