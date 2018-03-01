بوتين: استمرار قصف الإرهابيين للأحياء السكنية في دمشق أمر غير مقبول ولا يمكن احتماله

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استمرار قصف الارهابيين للأحياء السكنية في مدينة دمشق أمر غير مقبول و”لا يمكن احتماله”.





وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس في موسكو اليوم إن “عددا من المجموعات الإرهابية والمدرجة على القائمة الأممية للإرهاب لا تزال موجودة في الغوطة الشرقية وتقصف بأكثر من 50 قذيفة صاروخية في اليوم الواحد الأحياء السكنية في دمشق بما في ذلك السفارة والممثلية التجارية الروسيتان”.





وتابع بوتين “هل يمكن أن نتحمل هذا الوضع .. بالطبع لا”، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2401 يقضي بمواصلة محاربة تلك المجموعات الإرهابية.





وتبنى مجلس الأمن الدولي السبت الماضي قراراً يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة و”القاعدة” وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن.





ولفت الرئيس الروسي إلى أن المجموعات الإرهابية تواصل منع خروج الحالات الإنسانية والراغبين من مناطق الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المحدد من قبل الحكومة السورية.





ولليوم الثاني على التوالي استهدف ارهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له الممر الآمن المحدد لمرور المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة بغية منعهم من الخروج ومواصلة احتجازهم لاستخدامهم دروعا بشرية.



