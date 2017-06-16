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بوب ديلان سارق

بعيد تسلّم المغني الأميركي بوب ديلان لجائزة «نوبل» للآداب في نيسان (أبريل) الماضي في استوكهولم، خلال لقاء مغلق مع أعضاء الأكاديمية السويدية، أنهى الأخذ والرد دام لأشهر، إثر إعلان النتائج في كانون الأو (ديسمبر) الماضي.خرجت أخيراً، إتهامات لديلان تشير مباشرة الى نسخه مقاطع من تحليل لرواية «موبي ديك» (هرمان ميلفيل -1851) للكاتبة أندريا بيتز.

إذ أشارت الأخيرة في حديث مع صحيفة «سلايت» الإلكترونية أنها وجدت تقاطعاً كاملاً بين ما قاله ديلان وما نشر من تحليل لهذه الرواية على موقع «سبارت نوتس» الأدبي الإلكتروني الموجه الى الطلاب.
وكان مغني الروك الشهير قد استشهد خلال خطابه بميلفيل واصفاً الحوت «موبي» بأنه «تجسيد للشر». وتعود هذه الجملة بحسب بيتز اليها، في إيرادها ضمن ملخصات الرواية. علماً أنها ليست موجودة في الرواية الأصلية. هذا الاستشهاد يعدّ من بين 20 إشارة تتقاطع حرفياً مع نصوص الكاتبة المذكورة، التي قالت إنّ «الإستلهام من أعمال سابقة أمر أكثر إنتشاراً في أوساط الموسيقى منه من الأوساط الأدبية حيث السرقة الأدبية تلطخ السمعة كثيراً».

وكالات

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