بهدف استقرار الشبكة الكهربائية..محطة تحويل البارك الشرقي في دمشق أصبحت بالخدمة

وضعت وزارة الكهرباء اليوم محطة تحويل البارك الشرقي في دمشق بالخدمة وتتألف من ثلاثة أقسام الأول 230 كيلو فولط والثاني 66 كيلو فولط والثالث 20 كيلو فولط وبنظام قيادة رقمي عن طريق الكمبيوتر.



وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن محطة تحويل البارك الشرقي تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية بنظامي (الجي اي اس) و(العزل بالغاز) ، مبيناً أن الهدف من إنشاء المحطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن عدد من المناطق والأحياء في مدينة دمشق (ركن الدين وشرقها وساحة العباسيين وابن النفيس والمزرعة والقصور والفيحاء والعدوي) مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة تم بكوادر وخبرات وطنية بهدف تحسين الواقع الكهربائي.



بدوره محافظ دمشق المهندس عادل العلبي إلى أهمية هذه المحطة التي تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في دمشق حيث تخفف من الانقطاعات القسرية للتيار الكهربائي نتيجة زيادة الاستهلاك.