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بنغلادش تلغي مصطلح “عذراء” من وثائق الزواج

أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قراراً يقضي بسحب كلمة “عذراء” من وثائق الزواج الممنوحة للمواطنين بموجب القوانين السارية على الزيجات الإسلامية، بعد مطالبة الجمعيات المدنية داخل البلاد بإسقاط الإجراء.

واعتبرت الجمعيات المدنية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا في وثائق الزواج هو “أمر ينطوي على إذلال وتمييز ويشكل انتهاكاً لخصوصية الفتيات”
وقضت المحكمة باستبدال كلمة “عذراء” بعبارة “غير متزوجة”، بعد مرور ما يزيد عن 50 عام على الإجراء السابق، حيث كان يفرض على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث عند ملء وثيقة الزواج وهي “عذراء” أو “أرملة” أو “مطلقة”.

وأدخلت السلطات بالمقابل خيارات “غير متزوج” أو “أرمل” أو “مطلق” في الوثائق الرسمية الممنوحة للرجال المقبلين على الزواج.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن اختبار العذرية “ينتهك حقوق المرأة الأساسية، ويسبب لها أضرار جسدية ونفسية، لما يحمله من ألم وإهانة”، مبينة أنه “من غير الأخلاقي أن يقوم الطبيب أو من ينوبه بإجراء اختبار العذرية”.

يذكر أن وثيقة “كشف العذرية” تمنح في البلاد العربية في حالات الطب الشرعي عند التأكد من حالات التحرش والاغتصاب، بعد أن كانت وثيقة مطلوبة لإتمام أوراق الزواج في عدد منها مثل: المغرب والجزائر والأردن ومصر.

 

 


RT