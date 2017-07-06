بنغازي الليبية محررة من داعش بالكامل

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه بسط سيطرته الكاملة على منطقة الصابري وسط مدينة بنغازي التي كانت تعتبر آخر جيب للمسلحين فيها. وأعلن مكتب الإعلام التابع للجيش الوطني على «فيسبوك» أن «القوات الليبية تسيطر الآن على منطقة الصابري بالكامل، وبدأت عملية تمشيطها».

كما قال مكتب الإعلام إن «العمليات العسكرية انتهت تماماً في سوق الحوت ووسط البلاد بالمدينة القديمة لبنغازي بعد تمشيطها من قبل القوات الليبية ودحر الإرهابيين الذين تحصنوا في تلك المنطقة على مدى ثلاث سنوات».

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق أن قواته تقدمت داخل آخر منطقة يسيطر عليها الإرهابيون بمدينة بنغازي، حيث أزالت الألغام وحواجز الطرق واستهدفت القناصة.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، ميلاد الزاوي، إن تلك القوات ووحدات معاونة من الجيش تقدمت، يوم الثلاثاء، وضيقت الخناق على المجموعات الإرهابية على جبهة الصابري وسيطرت على مواقع مهمة.

وقال مصدر طبي: إن ما لا يقل عن 16 جندياً قتلوا وأصيب 36 آخرون على الأقل في القتال منذ يوم الاثنين.

وتحولت مناطق من بنغازي إلى أنقاض بعد أن شن حفتر عملية «الكرامة» ضد مسلحين في أيار 2014.

وأدت معارك الشوارع وغارات جوية إلى تدمير كثير من المباني في حي الصابري وحي سوق الحوت التاريخي.

وكان «الجيش الوطني الليبي» حقق تقدماً في بنغازي ومناطق أخرى من شرق وجنوب ليبيا.

هذا واتهم المتحدث العسكري باسم «الجيش الوطني الليبي»، العقيد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من القاهرة، قطر وتركيا والسودان بدعم الإرهاب في ليبيا.

وشدد المسماري أن قطر تمول سلسلة من العملاء وعناصر «جماعة الإخوان» والميليشيات المسلحة المختلفة «لتنفيذ مخطط تفتيت الدولة الليبية، والعمل على بث الفرقة بين أبناء الشعب الليبي وتدمير ثروته النفطية».

وحسبما أفاد به المسماري، فمن أبرز العناصر التي تمولها قطر، هو عبد الحكيم بلحاج، مبيناً أن «الدوحة جعلت ليبيا مسرحا للجريمة».

وأشار المسماري إلى أن «أمير قطر هو من قاد عملية 17 أبريل في ليبيا للإطاحة بنظام القذافي».

وبيّن المسؤول العسكري الليبي أن عدد القتلى في الحرب ضد الإرهاب على الأراضي الليبية تجاوز 5200 قتيل.

كما قال المتحدث العسكري باسم «الجيش الوطني الليبي»، إن الجيش الليبي يحقق انتصارات كبيرة على داعمي الإرهاب، مؤكداً أن «الجيش الليبي يقاتل من أجل الشرف والسلام والأمن».

روسيا اليوم