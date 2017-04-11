بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم

ذكرت تقارير نشرتها Australian Associated Press. ان أستراليا ستشهد قريبا تشييد مزرعة شمسية ضخمة، ستكون الأكبر من نوعها في العالم، مكونة من 3.4 مليون لوحة شمسية و1.1 مليون بطارية.



ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بحلول نهاية العام، لتتفوق المزرعة الشمسية الضخمة على مثيلاتها من حيث سعة البطاريات الإجمالية، على الرغم من تواجد مرافق أخرى للطاقة الشمسية على مساحات أكبر من الأرض.



وستكون الطاقة الإجمالية للمزرعة الشمسية نحو 330 ميغاواط، وهو ما يكفي لإنارة عشرات آلاف المنازل، مع إمكانية تخزين ما لا يقل عن 100 ميغاواط، وفقا لمطور المشروع، Lyon Group.



وبمجرد الانتهاء من المشروع، ستغطي المزرعة نحو 4 آلاف متر مربع من سطح الأرض، مع تكلفة قدرها مليار دولار، وستتمكن المنشأة بعد ذلك من توفير ما يقرب من 330 ميغاواط من الطاقة، وذلك لمدة 18 دقيقة، أو 100 ميغاواط من الطاقة لمدة ساعة واحدة.



ويعد استخدام الطاقة المتجددة في جنوب أستراليا قضية جديرة بالنقاش محليا في الوقت الحالي، حيث دعت حالات انقطاع الكهرباء الأخيرة إلى مناقشات جديدة حول كيفية تلبية المنطقة لاحتياجاتها من الطاقة في السنوات القادمة.



ويذكر أن منطقة جنوب أستراليا لديها وفرة من الرياح وأشعة الشمس التي يمكن استغلالها لتوفير الطاقة، كما تعد الولاية حاليا أكبر مستخدم للطاقة المتجددة في البلاد.

وكالات