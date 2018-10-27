بناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مصر

أكد كبير مستشاري وزارة البيئة المصرية حسين أباظة، أن الدولة تستثمر بشكل ضخم في الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خططها للتنمية المستدامة .



و أضاف المسؤول المصري خلال حديث متلفز، أن الطاقة الشمسية متجددة وتعادل البترول وتتفوق عليه في أنها طاقة لا تنضب، لافتا إلى أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم في أسوان.



ولفت إلى أن الاقتصاد الأخضر ما هو إلا آلية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في البيئة يعود بمردود اقتصادي كبير، لافتا إلى أن الاستثمار الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة على المدى الطويل أرخص من الاستثمار التقليدي.

وكانت شركة كهرباء فرنسا قد أعلنت أنها ستبدأ في بناء وتشغيل محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر بقدرة 100 ميغا واط بالشراكة مع المجموعة المصرية “السويدي إليكتريك” بدءا من 2018.



وسائل إعلام مصرية