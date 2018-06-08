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بموافقة هندية.. التعليم العالي تعلن عن عدد من المنح الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم عدد من المنح الدراسية في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الهندية باستثناء الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2018- 2019.

وفي بيان صحفي، قالت الوزارة: "إن تقديم الطلبات للاشتراك بالمفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافي ينتهي يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك عبر مديرية النافذة الواحدة بالوزارة"، مبينة أن المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الاولى والدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" في مختلف الاختصاصات.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي ستكون نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات لخدمة الدولة ويعود للجانب الهندي حصرا تحديد اسماء المقبولين من بين المرشحين، محددة شروط التقدم للمفاضلة وآلية التقدم والاوراق الثبوتية المطلوبة وواجبات الطالب الذي يتم قبوله وماهية المنحة مشترطة على الطالب بعد ورود قبوله الأولي من الجانب الهندي.

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