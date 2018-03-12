بمناسبة عيد المعلم .. تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد11/3/0/2018، عن تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخميس المقبل احتفالاً بعيد المعلم .

وذكرت وزارة التعليم العالي في قرار لها ” تعطل وزارة التعليم العالي و الجامعات الحكومية و الخاصة و المعاهد و الجهات التابعة لها و المشافي الجامعية يوم الخميس القادم 15/3/2018 بمناسبة عيد المعلم العربي.

وذكرت وزارة التعليم العالي في قرار لها ” تعطل وزارة التعليم العالي و الجامعات الحكومية و الخاصة و المعاهد و الجهات التابعة لها و المشافي الجامعية يوم الخميس القادم 15/3/2018 بمناسبة عيد المعلم العربي.