بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب… ملتقى الإعلام الرياضي العربي في دمشق غدا

ويشارك في الملتقى الإعلاميون العاملون في الوسط الرياضي السوري إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين العرب الذين جاؤوا إلى سورية ضمن وفد بهدف معرفة الحقائق على الأرض السورية بعد التضليل الإعلامي الكبير الذي رافق ظروف الحرب الإرهابية عليها ونقلها إلى الرأي العام العربي والعالمي.