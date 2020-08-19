بمشاركة نحو 120 شركة.. انطلاق معرض افتراضي لتسويق المنتجات النسيجية

أعلنت رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج، انطلاق أول معرض افتراضي في سورية لتسويق المنتجات النسيجية “سيريا مود” والذي يستمر حتى 19 آب الجاري، وذلك بمشاركة نحو 120 شركة.



وأكدت الرابطة في بيان لها، أن المعرض نجح باستقطاب أكثر من 4 آلاف زائر من عدة دول قاموا بتسجيل استمارات الزيارة، وتم من خلاله تنفيذ العديد من العقود مع شركات الألبسة السورية، لافتةً إلى أن المعرض ضم شركات من مختلف اختصاصات الألبسة والنسيج، إضافة لشركات مستلزمات الإنتاج وشركات الشحن.





كما بيّنت الرابطة أن المعرض يتيح للمستورد الدخول عبر اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، والتنقل بين قطاعات النسيج المشاركة، مع إمكانية التواصل المباشر مع الشركات العارضة للتثبيت على المنتجات وتنسيق أمور الشحن والتسليم والسداد.



وجاء إطلاق النسخة الافتراضية من المعرض في ضوء التعليمات الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بالتصدي لوباء كورونا بوقف إقامة المعارض، ولضرورة فتح منافذ تصديرية لمنتجي القطاع النسيجي.



وفي منتصف الشهر الفائت، أعلنت غرفة صناعة حلب استعدادها لإطلاق أول موقع الكتروني متخصص في سورية بعنوان “المعرض الافتراضي التصديري.. خان الحرير 2020 للأزياء والأقمشة والجلديات ومستلزمات الإنتاج”.



وحينها، ذكرت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الهدف الأساسي من الموقع هو تسويق المنتج الوطني وفتح آفاق جديدة أمامه وإفساح المجال للتواصل بين المنتجين والزبائن من مختلف الدول وفق آلية تواكب متطلبات العصر وتعتمد على التكنولوجيا وتحافظ على الصحة والسلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.



وكان الصناعيون أكدوا أن القطاع الصناعي في سورية يواجه العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.