بمشاركة عربية ودولية.. اللاذقية تطلق سباق “دروب تشرين” الأول للدراجات الأحد القادم

تستعد محافظة اللاذقية وبالتعاون مع وزارة السياحة والاتحاد الرياضي العام لإطلاق سباق “دروب تشرين” الأول للدراجات الذي يمر عبر مناطق جبلة والقرداحة والحفة ومروراً بعدد من قراها.



وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة اللاذقية بحضور المحافظ إبراهيم خضر السالم ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا لاستكمال الإجراءات التحضيرية لإطلاق السباق يوم الأحد القادم، أن السباق يحمل دلالات عديدة أهمها أن “اللاذقية هي بلد المحبة والسلام وستبقى تنطلق منها رسائل السلام والحضارة إلى العالم” لافتاً إلى أن السباق له أبعاد مجتمعية وبيئية وإنسانية لاسيما أنه يمر في عدد من المواقع التي شهدت حرائق وستتم المساهمة بتشجيرها وأن إمكانيات الوزارة ستكون تحت تصرف الاتحاد الرياضي العام لإنجاح هذه الفعالية.



بدوره أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا خلال الاجتماع، أن “المهرجان يأتي بتوجيه من الرئيس بشار الأسد وبعد 10 سنوات من الحرب على سورية كأول سباق دولي يشارك فيه وفود من دول عربية وأجنبية من روسيا وتونس وفلسطين المحتلة ولبنان والأردن إضافة إلى سورية”.



ولفت إلى أن الفعالية تحمل طابع أهلي من خلال تفاعل المجتمع المحلي وهو بمشاركة من عدة فئات عمرية وبمثابة فعالية للاطلاع على الريف والمشاركة كانت مفتوحة لجميع الراغبين منوهاً بالجهود المبذولة من قبل جميع الفعاليات من مديريات ووحدات إدارية.



باسل يوسف