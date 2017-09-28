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بمشاركة سورية .. مؤتمر “تغير المناخ” يدعو لتنفيذ مشاريع نموذجية

حذر المدير العام لمركز “اكساد” الدكتور رفيق علي صالح من خطورة التغيرات المناخية في المنطقة العربية حيث زادت درجاتبمشاركة سورية .. مؤتمر “تغير المناخ” يدعو لتنفيذ مشاريع نموذجية الحرارة خلال الخمسين عاماً الماضية وانخفض معدل هطول الأمطار للفترة نفسها بحدود 150 ملم، داعياً إلى تركيز الجهود العلمية والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للتخفيف والحد من الظاهرة.

وقال صالح في كلمة له خلال مؤتمر حول تقييم أثر تغير المناح والتكيف معه في المنطقة العربية بمشاركة وفد سورية برئاسة معاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس: إن “اكساد” عمل على نشر وتنمية وتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتنفيذ مشاريع نموذجية من السدات المائية في أغلب الدول العربية وخاصة في سورية.

ويعقد المؤتمر في بيروت – الذي يستمر ثلاثة أيام – في إطار تنفيذ المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية “ريكار” والتي تنفذ من خلال شراكة تضم 11 منظمة منها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد”.

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