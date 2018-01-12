بمشاركة سورية.. غداً انطلاق الدورة 13 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بطهران

تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران غدا أعمال الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمهيدا لاجتماع المؤتمر العام للاتحاد بمشاركة وفد سورية برئاسة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

ويشارك وفد سورية مع الوفود الأخرى في الفترة بين الـ 13 والـ 18 من الشهر الجاري في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس التنفيذي العام والاجتماع الثامن للجنة الدائمة المعنية بفلسطين والاجتماع الاستشاري الثالث للأمانة العامة لاجتماعات البرلمانات واجتماع التشاور للمجموعة العربية والاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

ويشارك وفد سورية مع الوفود الأخرى في الفترة بين الـ 13 والـ 18 من الشهر الجاري في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس التنفيذي العام والاجتماع الثامن للجنة الدائمة المعنية بفلسطين والاجتماع الاستشاري الثالث للأمانة العامة لاجتماعات البرلمانات واجتماع التشاور للمجموعة العربية والاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.