بمشاركة دبابات T-90 .. شاهد كيف حرّر الجيش السوري قرى الريف الحموي

نشرت وكالة Anna News الروسية مشاهد من معارك الجيش السوري ضد التنظيمات الإرهابية خلال تحرير قرى وبلدات ريف حماة الشمالي .



وقد أظهر الفيديو مراحل تحرير بلدات الزكاة و الأربعين وحصرايا وغيرها من القرى والمواقع في ريف حماة الشمالي.



ومع كثرة استخدام الجماعات الإرهابية لصواريخ التاو الأمريكية والتي تعمل حكومة نظام أردوغان على تزويد الفصائل الإرهابية بشحنات متعددة من الأسلحة ، لجأ الجيش السوري إلى خطة ذكية ، وذلك من خلال اعتماد الهجوم والاقتحام الليلي كون الصواريخ المضادة للدروع والتي تملكها الجماعات الإرهابية لا تتوفر فيها أنظمة التسديد الليلي



واستخدم الجيش السوري خلال عمليات الاقتحام دبابات T-90 الروسية والمزودة بنظام شتورا المضاد للصواريخ الموجهة ، كما أن الرؤية الليلية في أنظمة الدبابة المتطورة ساهمت بشكل كبير بدعم الهجوم البري الليلي للقوات السورية .

وتضمن الفيديو أيضا لقطات جوية لعملية استهداف الطيران الحربي السوري والروسي لمواقع وآليات جبهة النصرة خلال معارك التحرير ، وتدميرها بشكل كامل ودقيق وفق ما رصدته الطائرات المسيرة .



وخلال الأيام الماضية ، تمكنت القوات السورية من تحرير عدة قرى وبلدات في ريفي حماة و إدلب ، كان أبرزها بلدة الزكاة والتي تشرف على طريق إمداد بلدتي كفرزيتا و اللطامنة ، إضافة لبلدة الهبيط والتي تعد أهم القلاع الدفاعية عن بلدة خان شيخون من المحور الغربي في الريف الإدلبي .





المصدر : مراسلون / يوشع يوسف