بمشاركة الأهالي.. رفع العلم الوطني في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي

بمشاركة الأهالي تم اليوم رفع علم الجمهورية العربية السورية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.



وأفاد مصدر ميداني في القنيطرة بدخول وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى بلدة غدير البستان جنوب مدينة القنيطرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها وسط ترحيب الأهالي الذين تجمعوا للمشاركة في رفع العلم الوطني فوق مخفر البلدة.



وأوضح قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن رفع العلم فوق سارية المخفر هو إيذان بعودة قوى الأمن الداخلي لممارسة أعمالها المعتادة من تقديم الخدمات وتطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين بالتعاون مع الجيش العربي السوري.



وعبر عدد من أهالي البلدة عن ارتياحهم بحلول الأمن والاستقرار في بلدتهم بفضل بطولات الجيش العربي السوري وتضحياته مرحبين بعودة جميع مؤسسات الدولة إليها



وبعد تأمينها من الجيش العربي السوري دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي خلال الأيام الماضية إلى معظم القرى التي كان الإرهابيون ينتشرون فيها في ريف القنيطرة وعاودت تقديم خدماتها للمواطنين.