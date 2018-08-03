بمشاركة إماراتية .. تأسيس شركة للأجهزة الطبية في سورية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس ” شركة فارما تك ” محدودة المسؤولية ، التي تعود ملكيتها إلى مستثمرَين سوريين وشركة إمارتية.

وبحسب النظام الأساسي للشركة ، فإن الشركة ستعمل في مجال استيراد وتصدير وتوزيع الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفيات، بما فيها الشبكات القلبية.

كما يحق للشركة، الدخول بالمناقصات والمزايدات مع القطاعين العام والخاص، والقيام بالتعهدات والمقاولات وتملك الأراضي والعقارات والمكاتب ووسائل النقل اللازمة لتحقيق غاية الشركة.

وتملك ” شركة إسبيكا للخدمات العامة ” الإمارتية 50% من رأسمال الشركة ، بينما يملك كل من المستثمرَين السوريين 25% من رأسمالها.

وأظهر تقرير صادر عن الوزراة، أن عدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 859 شركة، مقسمة بين 432 سجلاً لشركات التضامن و77 سجلاً لشركات التوصية، و23 لشركات المساهمة، و327 للشركات المحدودة.



المصدر: الاقتصادي