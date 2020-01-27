بمساعدة تركيا.. المسلحون يعدون لفبركة سيناريو هجوم كيميائي في ريف حلب

بالتزامن مع العملية العسكرية التي بدأها الجيش العربي السوري في ريف حلب الغربي، أعلن مصدر عسكري سوري عن تحضيرات تقوم بها المجموعات المسلحة لفبركة هجوم كيميائي جديد.



وقال مصدر عسكري سوري : “كما دأبت التنظيمات الإرهابية في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري في معاركها لتحرير الأرض من الإرهاب فإن تلك التنظيمات تعمل حالياً وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي مزعوم في غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش السوري به ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق”.



وأضاف المصدر أن “هذه الحيل والفبركات التي يجترها الإرهابيون في كل مرة أصبحت مستهلكة ولم تعد تنطلي على أحد ولن تجدي نفعاً في تحقيق ما تبتغيه التنظيمات الإرهابية وداعموها من وقف للعمليات العسكرية والتي ستستمر حتى استعادة كامل الأراضي السورية”.



وتعمد المجموعات المسلحة باستمرار إلى فبركة هجوم كيميائي لاتهام الدولة السورية به، وذلك بالتعاون مع خبراء من دول أوروبية وتركيا، وسبق أن أثبتت الدولة السورية بالأدلة أنها لم تقدم على استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين على الإطلاق.



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وثائق جديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض المزاعم التي بثت حول استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي.