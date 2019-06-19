بلومبرغ : خطة أمريكية لفرض عقوبات على تركيا

كشفت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس-400".



الوكالة أشارت إلى أن فكرة فرض العقوبات، المنصوص عليها في قانون CAATSA، يستهدف الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا، سيجعل من المستحيل عليهم في المستقبل شراء أي منتجات أمريكية.



واشنطن هددت مسبقاً بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35" ، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية، حيث تم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول 2017 وتحصل تركيا بموجبه على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.