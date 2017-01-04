بلغاريا تطرد امرأة هولندية بعد محاولتها التوجه الى سورية للانضمام لـ“داعش”

أعلنت السلطات البلغارية أنها قررت طرد امرأة هولندية حاولت التوجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بلغاري قوله أمس إنه “تقرر طرد المرأة البالغة من العمر 33 عاما الى هولندا بتهمة عزمها الانتقال إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش”.



وسبق ان صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق المرأة بناء على طلب النيابة العامة في مدينة ايندهوفن الهولندية بعد العثور في منزلها على رسالة تكشف فيها أنها تريد الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سورية.



واعتقلت المرأة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي على الحدود بين بلغاريا وتركيا.



وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية.

وكالات