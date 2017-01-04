القوات العراقية تسيطر على حي الميثاق شرق الموصل
224 خفيراً جمركياً «مختلساً» في أمانة جديدة يابوس
الحكومة في حلب وخميس يطالب رجال الدين الإرتقاء بالخطاب الديني
25 قتيلاً من «فتح الشام» بينهم قادة في غارة على مقر لها في إدلب
شيخ شيوخ البكارة: المعارضة مرتزقة ومرتهنة والأسد رئيس شرعي
اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً
ترحيل جديد لمسلحين من ريف دمشق إلى إدلب.. و3 أيام مهلة لآخرين
«المرصد»: 500 ضحية بنيران تركية خلال 2016
قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون وإذاعة صوت الشعب
مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي
«وادي بردى» الحسم قريب ومسلحون ينتظرون دخول الجيش لتسليم أنفسهم
انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»
الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر
21 باصاً أخضر لا تزال محتجزة في الفوعة وكفريا وأهالي البلدتين يناشدون لاستكمال اتفاق حلب كاملاً
غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً

بلغاريا تطرد امرأة هولندية بعد محاولتها التوجه الى سورية للانضمام لـ“داعش”

أعلنت السلطات البلغارية أنها قررت طرد امرأة هولندية حاولت التوجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بلغاري قوله أمس إنه “تقرر طرد المرأة البالغة من العمر 33 عاما الى هولندا بتهمة عزمها الانتقال إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش”.

وسبق ان صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق المرأة بناء على طلب النيابة العامة في مدينة ايندهوفن الهولندية بعد العثور في منزلها على رسالة تكشف فيها أنها تريد الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سورية.

واعتقلت المرأة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي على الحدود بين بلغاريا وتركيا.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.