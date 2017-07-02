بلغاريا: تسجيل خمس وفيات في العاصمة صوفيا بسبب ارتفاع الحرارة

توفي خمسة اشخاص السبت في العاصمة البلغارية صوفيا بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد مع درجات حرارة وصلت حتى 44 درجة مئوية، بحسب مصادر طبية محلية.



وقالت المتحدثة باسم فرق الانقاذ في صوفيا كاتيا سونغارسكا “حتى منتصف اليوم السبت قدمت فرق الانقاذ المساعدة الى نحو 200 شخص”.



وتابعت المتحدثة “ننصح السكان بعدم مغادرة منازلهم اثناء النهار وعدم الاتصال بأجهزة النجدة الا عند الضرورة القصوى بهدف تخصيص سيارات الاسعاف للحالات الاشد حرجا”.



يذكر ان صوفيا تعاني من نقص مزمن في سيارات الاسعاف منذ سنوات حيث يؤمن نحو 25 فريقا الخدمة في هذه المدينة التي تضم نحو مليوني نسمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية