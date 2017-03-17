بلغاريا تستدعي سفيرها في تركيا لتدخل انقرة في انتخاباتها

استدعت بلغاريا اليوم سفيرها في تركيا بعد أيام من إعلانها أن أنقرة تتدخل في انتخاباتها المبكرة التي ستجري في 26 آذار الحالي.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزارة الخارجية البلغارية لم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاستدعاء الذي يعتبر في العادة تعبيرا عن الغضب الدبلوماسي.



وكانت الخارجية البلغارية استدعت الاسبوع الماضي السفير التركي احتجاجا على ظهوره في دعاية انتخابية لحزب ” دوست ” الجديد في بلغاريا والذي تدعمه أنقرة.



ولبلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي حدود مشتركة مع تركيا تمتد على 270 كيلومترا.

وكالات