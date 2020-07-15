بلد أوروبي يمنح سوريين لقب "بروفيسور"

منح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان كل من الأستاذين الجامعيين السوريين الدكتور يان بنوت والدكتور فابيان خطيب لقب بروفيسور، بعدما أثبتا كفاءتهما العلمية والتعليمية على مدى سنوات طويلة.



منح اللقب جاء بناء على اقتراح من المجلس العلمي للجامعة الزراعية في براغ والمجلس العلمي للجامعة التقنية العليا في مدينة برنو ثاني أكبر المدن التشيكية تقديرا لكفاءتهما العلمية.



وأفادت وسائل إعلام أنه تم «منح بنوت وخطيب هذا اللقب الأكاديمي الأرفع ضمن قائمة شملت 80 شخصية علمية وأكاديمية تشيكية أثبتت كفاءتها العلمية والتعليمية على مدى سنوات طويلة في مختلف الاختصاصات والفروع العلمية».



ويشغل البروفيسور بنوت منصب عميد كلية الزراعة الاستوائية في الجامعة الزراعية في براغ في حين يدرس البروفيسور خطيب في كلية الهندسة الكهربائية وتقنيات التواصل في جامعة برنو وفي كلية الهندسة الطبية الحيوية بالجامعة التقنية العلمية في براغ.



