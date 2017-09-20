بلا مجاملات "بين التزوير والتبرير"

من ينتشل القطاع العام من بئر التزوير..؟ الواقع يجيب: لا أحد .. بعد أن وصلت المشكلة إلى حدود المعاناة المزمنة، والاستغاثات غير المسموعة، والنهب العلني للمال العام ..!

في الأسواق والمحلات والمولات المحلية عشرات المنتجات المزورة، التي كتب على عبواتها وصناديق تعبئتها الكارتونية والبلاستيكية والمعدنية, وبشكل واضح, أسماء ماركات مشهورة لسلع ومواد تنتج في شركات القطاع العام الصناعي، وتباع للمواطن على أنها أصلية.. وحتى اليوم لم يكتشفها حماة المستهلك ولا القائمون على هذا القطاع..! وكأنه مفروض علينا أن نردد باستمرار المثل الشعبي القائل: «المال الداشر يعلم الناس السرقة».. ونردفه بمقولة «لا حياة لمن تنادي»، بعد أن أصبح المال العام مستهدفاً، من قبل محترفين لديهم ورشات لتصنيع منتجات مماثلة لمنتجات الشركات العامة، ويطرحونها في الأسواق الداخلية، وربما الخارجية، مستغلين سمعتها التاريخية وثقة المستهلكين بها.