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بكين: مستعدون للمشاركة بإعادة الإعمار في سورية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن أمله بأن يتمكن المجتمع الدولي من استخدام الفرصة المتاحة لحل الأزمةبكين: مستعدون للمشاركة بإعادة الإعمار في سورية في سورية وأن يواصل دعمه لدور الوساطة للأمم المتحدة ويستخدم قاعدة محادثات جنيف وأستانا بشكل كامل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لو قوله في تصريحات للصحفيين في بكين اليوم “نشهد في الآونة الأخيرة تغيرات إيجابية للوضع في سورية” مشيرا إلى أنه بخصوص إعادة إعمار سورية بعد تسوية الأزمة فيها فإن الجانب الصيني جاهز للمشاركة الفعالة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تلك العملية.

وكان وزير الخارجية الصينى وانغ يى أكد في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أن حل الأزمة في سورية يتطلب تسوية سياسية عبر قنوات جنيف واستانا للتوصل إلى وقف الأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية مشيرا إلى ضرورة اعتماد نهج شامل لمحاربة الإرهاب واتباع معايير موحدة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية.

المصدر:سانا

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