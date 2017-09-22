بكين: مستعدون للمشاركة بإعادة الإعمار في سورية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن أمله بأن يتمكن المجتمع الدولي من استخدام الفرصة المتاحة لحل الأزمة في سورية وأن يواصل دعمه لدور الوساطة للأمم المتحدة ويستخدم قاعدة محادثات جنيف وأستانا بشكل كامل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لو قوله في تصريحات للصحفيين في بكين اليوم “نشهد في الآونة الأخيرة تغيرات إيجابية للوضع في سورية” مشيرا إلى أنه بخصوص إعادة إعمار سورية بعد تسوية الأزمة فيها فإن الجانب الصيني جاهز للمشاركة الفعالة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تلك العملية.