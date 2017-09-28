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بكين: حل المسألة النووية في كوريا الديمقراطية عبر الحوار

جددت وزارة الخارجية الصينية تأكيدها اليوم على ان الوسائل العسكرية ليست خيارا لحل المسألة النووية لكوريا الديمقراطية بل يجب حلها عبر الحوار.بكين: حل المسألة النووية في كوريا الديمقراطية عبر الحوار

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب هدد مجددا أمس باستخدام القوة العسكرية المدمرة ضد كوريا الديمقراطية فى الوقت الذى فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد بنوك وشخصيات كورية ديمقراطية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الوزارة لو كانغ قوله.. إن “لطالما اعتقدنا أن الوسائل العسكرية يجب ألا تكون خيارا لحل المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية لأنه ليس باستطاعة السلاح حل النزاعات بل من شأنه التسبب بكارثة أكبر ولا أحد يمكنه تخمين ذلك”.

وأكد أن الصين أيدت هدف اتفاق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي وقال.. إننا “حازمون في العمل لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وندعم الحل السلمي بشأن المسألة النووية من خلال الحوار والتشاور”.

كما أعرب عن أمله في أن “تتجنب كل الأطراف الكلمات والأفعال التي تفاقم المشكلة وتؤدي بالوضع الى مزيد من التصعيد”.

وكانت الخارجية الصينية حذرت أمس من أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية لن يخرج منها أى منتصر وأعربت عن عدم استحسانها لتصاعد التراشق اللفظي بين واشنطن وبيونغ يانغ.

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